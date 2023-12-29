Поражение в дерби началось с несогласованных действий украинца и Габриэла Магальяеса, которые зажгли "пожар" и дали забить Соучеку.

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"Арсеналу нужен еще и новый левый защитник? Такехиро Томиясу, вероятно, отправится на Кубок Азии, а Юррьен Тимбер еще надолго в лазарете. Это означает, что Александру Зинченко уделяется слишком много внимания, и кое-что становится заметным.

Неудачный матч против Мохамеда Салаха в Ливерпуле, а затем неубедительные действия с первым голом Вест Хэма. Возможно, пора отказаться от украинца, особенно в больших поединках", – написал журналист Sky Sports Семь Блитц.

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