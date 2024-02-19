Накануне Бохум сотворил громкую сенсацию, обыграв кризисную Баварию. В составе победителей сыграл Иван Ордец, который в текущем сезоне Бундеслиги провел 14 матчей. Несмотря на статус основного игрока в немецком клубе, Федецкий даже теоретически не видит предателя в национальной команде.

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"Стабильный игрок Бохума, обыграл Баварию? И что с того? Тут нужно говорить не о футбольных качествах, а о человеческих. Ордеца нужно забыть навсегда. Пусть обыгрывает хоть сборную мира, нам не нужно о нем вспоминать.

Его вызов разрушит атмосферу в сборной. Я думаю, Ребров это сам прекрасно понимает. Ордеца не нужно даже вспоминать. Он из Волновахи, которую россияне уничтожили, а его контракт до сих пор принадлежит московскому Динамо и свою позицию по войне он четко не высказал. Таких людей стоит забыть. Пусть себе живет своей жизнью, которая его устраивает. Он точно не нужен Украине", – цитирует Федецкого Sport-express.

Напомним, последний раз 31-летний Ордец играл за национальную сборную еще в 2018-м. Контракт центрбека принадлежит московскому Динамо. Только спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения россиян в Украину защитник перебрался на правах аренды в Бохум, до сих пор храня молчание о преступлениях оккупантов. При этом Ордецу еще и хватает наглости заявлять, что он готов играть за сборную Украины.

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