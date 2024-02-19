Напередодні Бохум створив гучну сенсацію, обігравши кризову Баварію. У складі переможців зіграв Іван Ордець, який у поточному сезоні Бундесліги провів 14 матчів. Попри статус основного гравця в німецькому клубі, Федецький навіть теоретично не бачить зрадника в національній команді.

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"Стабільний гравець Бохума, обіграв Баварію? І що з того? Тут потрібно говорити не про футбольні якості, а про людські. Ордеця потрібно забути назавжди. Хай обігрує хоч збірну світу, нам не потрібно про нього згадувати.

Його виклик зруйнує атмосферу у збірній. Я думаю, Ребров це сам прекрасно розуміє. Ордеця не потрібно навіть згадувати. Він із Волновахи, яку росіяни знищили, а його контракт і досі належить московському Динамо і свою позицію щодо війни він чітко не висловив. Таких людей варто забути. Нехай собі живе своїм життям, яке його влаштовує. Він точно не потрібен Україні", – цитує Федецького Sport-express.

Нагадаємо, востаннє 31-річний Ордець грав за національну збірну ще у 2018-му. Контракт центрбека належить московському Динамо. Лише через кілька місяців після повномасштабного вторгнення росіян в Україну захисник перебрався на правах оренди в Бохум, досі зберігаючи мовчання про злочини окупантів. При цьому Ордецю ще й не бракує нахабства заявляти, що він готовий грати за збірну України.

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