Хавбек Залаэгерсега Артем Фаворов проводит один из лучших сезонов в карьере.

Чемпионат Венгрии, 27 тур

Залаэгерсег – Диошдьёр – 2:0

Голы: Шанто, 16, Фаворов, 87

Хозяева наконец прервали свою серию из 4 матчей без побед в чемпионате. Фаворову и компании удалось одолеть худшую команду лиги – Диошдьёр.

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Шанто удачно пробил со штрафного на 16 минуте, а под занавес встречи преимущество Залаэгерсега закрепил украинец. Фаворов идеально поймал мяч на ногу после подачи углового – защитник на линии не смог подстраховать голкипера. Для хавбека это уже 6 гол в текущем сезоне. Вероятно, такие показатели заставят Академию Пушкаша вернуть Артема из аренды.

Победа позволила Залаэгерсегу оторваться от зоны вылета на три очка, но предпоследний Будафоки еще имеет матч в запасе.

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