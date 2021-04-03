Хавбек Залаегерсега Артем Фаворов проводить один з найкращих сезонів у кар'єрі.

Чемпіонат Угорщини, 27 тур

Залаегерсег – Діошдьйор – 2:0

Голи: Шанто, 16, Фаворов, 87

Господарі нарешті перервали свою серію з 4 матчів без перемог у чемпіонаті. Фаворову і компанії вдалося здолати найгіршу команду ліги – Діошдьйор.

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Шанто вдало пробив зі штрафного на 16 хвилині, а під завісу зустрічі перевагу Залаегерсега закріпив українець. Фаворов ідеально зловив м'яч на ногу після подачі кутового – захисник на лінії не зміг підстрахувати голкіпера. Для хавбека це вже 6 гол у поточному сезоні. Імовірно, такі показники змусять Академію Пушкаша повернути Артема з оренди.

Перемога дозволила Залаегерсегу відірватися від зони вильоту на три очки, але передостанній Будафокі ще має матч у запасі.

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