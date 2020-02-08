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Фаворов забив перший гол в Угорщині, Петряк отримав травму, Фехервар переслідує Ференцварош Реброва

20:18 465 Читать на русском
Фаворов забив перший гол в Угорщині, Петряк отримав травму, Фехервар переслідує Ференцварош Реброва
Іван Петряк отримав травму / ФК Фехервар

У поєдинках 20-го туру чемпіонату Угорщини українські гравці були далеко не останніми дійовими особами. Про переможні м'ячі і травми українців читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 20 тур

Кішварда – Капошвар – 5:3

Голи: Мельник, 34, Тішлер, 60, 64, 82, Віана, 74 – Гегедош, 30, Надь, 50, Фодор, 71

Фехервар – Мезекевешд – 2:1

Голи: Ходжіч, 17, Урі, 37 – Берец, 16

Пакш – Академія Пушкаша – 0:2

Голи: Фаворов, 11, Кнежевич, 90

Вилучення: Кенівеш, 38, Беде, 39

Справжня перестрілка вийшла у поєдинку Кішварда – Капошвар. У старті гостей вийшов Андрій Якимів, а у господарів – Богдан Мельник. Саме він на 34-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку, забивши перший гол своєї команди. У другому таймі форвард Кішварди Патрік Тішлер оформив хет-трик, а ще один гол до свого активу записав Віана. Капошвар відповів лише двома влучними ударами. 5:3 – перемога господарів, за яких на останні хвилини гри вийшов ще й Роман Карасюк. Якимів був замінений на 66-й хвилині. Завдяки цій перемозі Кішварда віддалилася від зони вильоту, а от Капошвар продовжує замикати турнірну таблицю.

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Поєдинок Фехервар – Мезекевешд ознаменувався українським протистоянням Івана Петряка та Андрія Нестерова. Гості швидко відкрили рахунок, але ще в першому таймі пропустили двічі. Петряк через пошкодження залишив поле на 44-й хвилині, а Нестеров відіграв весь поєдинок. Другий тайм зустрічі обійшовся без забитих м'ячів – на останніх хвилинах Мезекевешд все ж зрівняв рахунок, але взяття воріт було скасоване. Фехервар набрав 40 очок та залишається головним переслідувачем Ференцвароша, у якого на 3 бали більше та 2 гри в запасі. Мезекевешд має 35 пунктів.

Гарячим на події видався поєдинок Пакш – Академія Пушкаша. Артем Фаворов забив дебютний гол у чемпіонаті вже на 11-й хвилині гри, а ще в першому таймі господарі залишилися удев'ятьох, отримавши дві червоні картки за неспортивну поведінку. Наприкінці першого тайму Фаворов був замінений. Здавалося, матч так і завершиться, але на останніх хвилинах гості забили вдруге. 2:0 – Академія Пушкаша продовжує гонитву за трійкою лідерів.

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