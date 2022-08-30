Венгрия, 6 тур

Академия Пушкаша – Мезекевешд – 1:0

Гол: Фаворов, 77

Украинский легионер Академии Пушкаша только во второй раз в нынешнем сезоне остался на скамейке для запасных. Однако именно ему суждено было стать героем поединка и прервать безвыигрышную серию своей команды, которая насчитывала три матча.

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На 76-й минуте отчетной игры Артем Фаворов вышел на поле вместо бывшего форварда Зари Захеди Шахаба. Уже через минуту украинец первым же своим касанием отправил мяч в сетку ворот. Этот гол оказался единственным и соответственно победным. Это первое результативное действие нашего земляка в нынешней кампании чемпионата Венгрии.