Фаворов феерично заменил экс-лидера Зари – украинец первым же касанием забил победный гол
Академия Пушкаша минимально одолела Мезекевешд в рамках 6-го тура чемпионата Венгрии.
Венгрия, 6 тур
Академия Пушкаша – Мезекевешд – 1:0
Гол: Фаворов, 77
Украинский легионер Академии Пушкаша только во второй раз в нынешнем сезоне остался на скамейке для запасных. Однако именно ему суждено было стать героем поединка и прервать безвыигрышную серию своей команды, которая насчитывала три матча.
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На 76-й минуте отчетной игры Артем Фаворов вышел на поле вместо бывшего форварда Зари Захеди Шахаба. Уже через минуту украинец первым же своим касанием отправил мяч в сетку ворот. Этот гол оказался единственным и соответственно победным. Это первое результативное действие нашего земляка в нынешней кампании чемпионата Венгрии.