Ракув на выезде разбил Шлёнск, а один из голов в ворота соперников отправил Владислав Кочергин. Смотрите видео забитого мяча на Футбол 24.

Чемпионат Польши 2022/23, 7-й тур

Шленск – Ракув – 1:4

Голы: Эспозито, 58, (пен.) – Пясецки, 14, Кочергин, 47, Новак, 64, Вдовьяк, 80

Ракув повел в счете на 14 минуте благодаря голу Пьясецки, а после перерыва Кочергин удвоил преимущество. Новак навесил с углового на линию штрафной, а Владислав ударом в касание элегантно пробил.

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Эспозито ударом с пенальти отыграл один мяч, но Новак и Вдовьяк добили соперника. Добавим, что Кочергина заменили на 71-й минуте.

Таким образом, Ракув набрал 10 очков и расположился на 5 месте, Шлёнск с 9 пунктами остался десятым.

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