Угорщина, 6 тур

Академія Пушкаша – Мезекевешд – 1:0

Гол: Фаворов, 77

Український легіонер Академії Пушкаша лише вдруге у нинішньому сезоні залишився на лаві для запасних. Однак саме йому судилося стати героєм поєдинку та перервати безвиграшну серію своєї команди, яка налічувала три матчі.

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На 76-й хвилині звітної гри Артем Фаворов вийшов на поле замість колишнього форварда Зорі Захеді Шахаба. Вже за хвилину українець першим же своїм дотиком до м'яча забив гол, який виявився єдиним і, відповідно, переможним. Це перша результативна дія нашого земляка у поточній кампанії чемпіонату Угорщини.