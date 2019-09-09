Фаулер стал на защиту Салаха в конфликтной ситуации с Мане

Бывший нападающий Ливерпуля прокомментировал недоразумение между звездами "красных" в матче против Бернли.

"Честно, я впервые слышу подобную чушь о какой-то конфликт между Садьйо Мане и Мо Салахом. Все говорят о какой-то эгоизм, о разрушении командного духа, но эти люди хоть раз смотрели футбол? Нельзя стать топ-бомбардиром без абсолютной уверенности в том, что забьешь.

Мане озверел от эгоистических действий Салаха в матче против Бернли

Именно это и делают бомбардиры. Они тренируют это, всю неделю проводят на базе, работая, изучая и тренируя возможности забить с любых позиций. Сильнейшие всегда верят в то, что смогут забить - с пяти ярдов, из двадцати или сорока. В любой момент. Даже если проще отдать пас.

Так, Салах может быть эгоистом, когда видит голевую возможность, но я считаю, что это делает его прекрасным бомбардиром ", - приводит слова Фаулера Goal.

Ливерпуль – лидер по продажам медиаправ в АПЛ

Напомним, Ливерпуль стал единственной командой АПЛ, которая добыла максимум очков в стартовых четырех турах.