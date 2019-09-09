Ливерпуль – лидер по продажам медиаправ в АПЛ

Стало известно, какой из европейских клубов заработал больше всех от продажи прав на телетрансляции своих матчей в прошлом сезоне.

В Англии обнародовали данные о доходах европейских клубов от телевизионных прав за сезон-2018/19. По информации The Mirror, лидером по этому показателю стал Ливерпуль, который заработал от телетрансляций 152 млн фунтов стерлингов. На втором месте расположился чемпион АПЛ Манчестер Сити, у которого на 1 млн меньше.

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Челси, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Арсенал получили доходы в размере более 140 млн фунтов. Эвертон и Вулверхэмптон заработали 129 и 127 млн соответственно. Для сравнения Барселона по этому показателю заработала 130 млн, Бавария 87,6 млн фунтов, а Ювентус только 76,5 млн.

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Таким образом мюнхенский клуб получил от продажи телевизионных прав меньше чем Кардифф, Фулхэм и Хаддерсфилд. Последний добыл лишь три победы в прошлом сезоне, вылетев в Чемпионшип, но все равно заработал при этом на 8 млн фунтов больше Баварии, которая стала чемпионом Германии и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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