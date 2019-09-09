toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фаулер став на захист Салаха у конфліктній ситуації з Мане

21:45 1002 Читать на русском
Фаулер став на захист Салаха у конфліктній ситуації з Мане
Мане та Салах (двоє зліва) / Reuters

Колишній нападник Ліверпуля прокоментував непорозуміння між зірками "червоних" у матчі проти Бернлі.

 
Кріс Вуд 33’
Садьйо Мане 37’
Роберто Фірміно 80’
33’ Кріс Вуд
37’ Садьйо Мане
80’ Роберто Фірміно

"Чесно, я вперше чую подібну нісенітницю про якийсь конфлікт між Садьйо Мане і Мо Салахом. Всі говорять про якийсь егоїзм, про руйнування командного духу, але ці люди хоч раз дивилися футбол? Не можна стати топ-бомбардиром без абсолютної впевненості в тому, що заб'єш.

Мане озвірів від егоїстичних дій Салаха у матчі проти Бернлі

Саме це і роблять бомбардири. Вони тренують це, весь тиждень проводять на базі, працюючи, вивчаючи і тренуючи можливості забити з будь-яких позицій. Найсильніші завжди вірять в те, що зможуть забити – з п'яти ярдів, з двадцяти або сорока. У будь-який момент. Навіть якщо простіше віддати пас.

Так, Салах може бути егоїстом, коли бачить гольову можливість, але я вважаю, що це робить його прекрасним бомбардиром", – наводить слова Фаулера Goal.

Ліверпуль – лідер з продажів телеправ в АПЛ

Нагадаємо, Ліверпуль став єдиною командою АПЛ, яка здобула максимум очок у стартових чотирьох турах.

blog_ava
Роналду зганьбився тричі в одній атаці – епічне відео
11:42
6036
Теги
Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Англія Бернлі - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
58
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук