Фаулер став на захист Салаха у конфліктній ситуації з Мане

Колишній нападник Ліверпуля прокоментував непорозуміння між зірками "червоних" у матчі проти Бернлі.

"Чесно, я вперше чую подібну нісенітницю про якийсь конфлікт між Садьйо Мане і Мо Салахом. Всі говорять про якийсь егоїзм, про руйнування командного духу, але ці люди хоч раз дивилися футбол? Не можна стати топ-бомбардиром без абсолютної впевненості в тому, що заб'єш.

Мане озвірів від егоїстичних дій Салаха у матчі проти Бернлі

Саме це і роблять бомбардири. Вони тренують це, весь тиждень проводять на базі, працюючи, вивчаючи і тренуючи можливості забити з будь-яких позицій. Найсильніші завжди вірять в те, що зможуть забити – з п'яти ярдів, з двадцяти або сорока. У будь-який момент. Навіть якщо простіше віддати пас.

Так, Салах може бути егоїстом, коли бачить гольову можливість, але я вважаю, що це робить його прекрасним бомбардиром", – наводить слова Фаулера Goal.

Ліверпуль – лідер з продажів телеправ в АПЛ

Нагадаємо, Ліверпуль став єдиною командою АПЛ, яка здобула максимум очок у стартових чотирьох турах.