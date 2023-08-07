Каталонцам необходимо продать нескольких игроков, чтобы освободить средства на тех футболистов, которые нужны главному тренеру Хави. Ансу Фати хотел получать больше игрового времени в Барселоне, однако это пообещать молодому нападающему в команде не могут.

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Как сообщает Маттео Моретто, форвард каталонцев согласился покинуть клуб, если поступит заманчивое предложение. Несмотря на то, что СМИ сообщали о заинтересованности со стороны ПСЖ, пока парижане не рассматривают трансфер футболиста.

Напомним, Ансу Фати – воспитанник каталонцев. За первую команду Барселоны он сыграл в 109 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение Фати с "блаугранас" действует до 2027 года.

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