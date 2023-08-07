Каталонцям необхідно продати кількох гравців, щоб звільнити кошти на тих футболістів, які потрібні головному тренеру Хаві. Ансу Фаті хотів отримувати більше ігрового часу в Барселоні, однак це пообіцяти молодому нападнику в команді не можуть.

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Як повідомляє Маттео Моретто, форвард каталонців погодився покинути клуб, якщо надійде приваблива пропозиція. Попри те, що ЗМІ повідомляли про зацікавленість з боку ПСЖ, наразі парижани не розглядають трансфер футболіста.

Нагадаємо, Ансу Фаті – вихованець каталонців. За першу команду Барселони він відіграв у 109 матчах, в яких забив 29 голів та віддав 10 результативних передач. Чинна угода Фаті з "блаугранас" діє до 2027 року.

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