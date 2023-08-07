Фаті погодився покинути Барселону за однієї умови – ПСЖ не варіант для гравця
Форвард збірної Іспанії та Барселони Ансу Фаті може змінити клубну прописку.
Каталонцям необхідно продати кількох гравців, щоб звільнити кошти на тих футболістів, які потрібні головному тренеру Хаві. Ансу Фаті хотів отримувати більше ігрового часу в Барселоні, однак це пообіцяти молодому нападнику в команді не можуть.
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Як повідомляє Маттео Моретто, форвард каталонців погодився покинути клуб, якщо надійде приваблива пропозиція. Попри те, що ЗМІ повідомляли про зацікавленість з боку ПСЖ, наразі парижани не розглядають трансфер футболіста.
Нагадаємо, Ансу Фаті – вихованець каталонців. За першу команду Барселони він відіграв у 109 матчах, в яких забив 29 голів та віддав 10 результативних передач. Чинна угода Фаті з "блаугранас" діє до 2027 року.
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