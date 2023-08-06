Парижане этим летом попрощались с Лионелем Месси, а Килиана Мбаппе наказали отстранением из-за нежелания продлевать контракт. ПСЖ уже почти закрыл переход Усмана Дембеля. Впрочем, он может быть не единственным новичком из Каталонии.

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Новой идеей действующих чемпионов Франции стало приобретение воспитанника Барселоны Ансу Фати, сообщает AS. По информации источника, этот трансфер лоббирует лично Луис Энрике. Форвард заявлял, что хочет остаться в Каталонии, но "сине-гранатовые" будут готовы воспользоваться возможностью серьезно разбогатеть.

К слову, в прошлом сезоне Фати забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 44-х матчах за Барселону. В его контракте с клубом прописана клаусула, составляющая миллиард евро.

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