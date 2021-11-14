Фати превосходит Мбаппе, – Тебас
00:44 - Читати українською
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высоко оценивает молодого таланта Барселоны Ансу Фати.
"Нам нравится придавать большее значение тому, что происходит за пределами Испании.
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У нас есть Ансу Фати. У него были травмы, но за последнее время он продемонстрировал, что как минимум не уступает, а то и превосходит Мбаппе", – цитирует Тебаса AS.
Напомним, действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года, и пока стороны не могут договориться о продлении соглашения. Transfermarkt оценивает Килиана в 160 млн евро, для сравнения, Фати – 60 млн. евро.
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