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Мбаппе творит магию на тренировке сборной Франции – гениальный гол пяткой с разворота

У нас есть Ансу Фати. У него были травмы, но за последнее время он продемонстрировал, что как минимум не уступает, а то и превосходит Мбаппе", – цитирует Тебаса AS.

Напомним, действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года, и пока стороны не могут договориться о продлении соглашения. Transfermarkt оценивает Килиана в 160 млн евро, для сравнения, Фати – 60 млн. евро.

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