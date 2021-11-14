"Нам подобається надавати більше значення тому, що відбувається поза межами Іспанії.

Мбаппе творить магію на тренуванні збірної Франції – геніальний гол п'ятою з розвороту

У нас є Ансу Фаті. Він мав травми, але за останній час він продемонстрував, що як мінімум не поступається, а то й перевершує Мбаппе", – цитує Тебаса AS.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе розрахований до літа 2022-го, і поки сторони не можуть домовитись щодо продовження угоди. Transfermarkt оцінює Кіліана у 160 млн євро, для порівняння, Фаті – 60 млн.

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