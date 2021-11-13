Форвард ПСЖ и сборной Франции показал шикарный удар на тренировке.

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Ассистент выполнил верховую подачу, и Мбаппе первым касанием пятки попал точно в девятку. Перед этим нападающий развернулся на 180 градусов, что лишь добавило эффектности эпизоду.

Франция уже 13 ноября может гарантировать себе прямую путевку на ЧМ-2022, если на собственном поле обыграет Казахстан. Следовательно, игра завершающего тура квалификации против Финляндии (16 ноября) может превратиться для "Ле бле" в формальность.

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