"Я очень счастлив, что продолжу играть в клубе, который так люблю. Очень благодарен за возможность, которую мне дают. Играть за Барселону – это то, ради чего я работал все эти годы, и, слава богу, клуб дает мне возможность продолжать.

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Теперь мне просто нужно продолжать работать и восстановить уверенность на поле. Как и всегда, моя цель – продолжать совершенствоваться как игрок, так и личность и бороться за все трофеи", – цитирует Фати Sport.es.

Напомним, 18-летний Ансу является воспитанником Барселоны.

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