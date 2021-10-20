Поединок команд, которые на двоих набрали лишь 1 балл за первые туры. Киевляне проиграли 4 последних встречи против каталонцев, в частности, обе в прошлом сезоне (с общим счетом 1:6). Все свершения динамовцев датированы еще 90-ми годами. Барса на Камп Ноу одержала две подряд уверенные победы в Примере, но на евроарене взяла на очко меньше, чем украинцы. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Обе команды перед личной дуэлью не забили ни одного гола в текущем сезоне ЛЧ, поэтому стремились изменить тенденцию. Мотивация команды Кумана зашкаливала – в чемпионате Испании она пока не попадает даже в зону Лиги конференций, а в еврокубках получила неплохую возможность для реабилитации.

Барселона – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Уже на 90 секунде Альба беспрепятственно подал с левого фланга, Бущан ошибся на выходе, а Дест опередил Миколенко. Супершанс на 0,59 ожидаемого гола. Банально повезло Динамо, что американский защитник, который сегодня играет вингера, пробил мимо пустых ворот. Депай с Альбой просто разрывают слева. Дест стабильно замыкает во вратарской с огромными проблемами для Миколенко. Куча навесов от Барсы в первые 10 минут. Примитивно, но благодаря давним трудностям киевлян на втором этаже выглядит это очень опасно.

Барселона – Динамо – видео гола

Первый выпад украинцев. Удалось относительно большими силами выйти к чужой штрафной, но дебютный удар Цыганкова издалека – немного не то, что можно было выжать из эпизода. Подача Депая со штрафного на 18 минуте. Люк де Йонг, который вышел в центре нападения замыкать навесы, спокойно оторвался от Сидорчука и пробил. Это был еще один стопроцентный момент, теперь уже на 0.31 xG. Прессинг Барсы провоцирует ошибки в раннем розыгрыше Динамо. Депай подхватил и отбросил на Де Йонга – эффектный сейв Бущана.

Между прочим эта попытка нидерландского "столба" на 21 минуте стала первым точным ударом команды Кумана за 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Дест совсем один. Миколенко не получает помощи. Расстрельный удар парирует Бущан. Но после углового идет очередной навес вторым темпом от Альбы, а Пике с нескольких метров таки прошивает голкипера. На подступах к вратарской Динамо оказалось 4 каталонца против Миколенко и Сироты. После банальной же подачи! Это приговор нынешней системе Луческу.

Бущан – главный плеймейкер сегодня. Все пасуют назад, а у вратаря сборной Украины такой роскоши нет. Вот только все эти выносы вперед не находят ни одного адресата. Супряга, сенсационная ставка Луческу, не работает от слова совсем. Лишь однажды Владислав неплохо зацепился и отдал в штрафной, но Буяльский забыл, что это не УПЛ и думать надо быстрее. Барса наиграла более чем на 2 ожидаемых гола. Гости вполне могли уже гореть крупно, столь паническая игра во всех фазах. Хорошо, что до перерыва помогала реализация хозяев.

В перерыве вышли Фати и Коутиньо против Люка де Йонга и Мингесы. Дест возвращается в оборону, Депай – в центр нападения. Фати чудом не замкнул комбинацию Фрэнки де Йонга и Мемфиса. Молодец Кендзера, прочитал момент и выбил перед воротами. А вот и Бущан наварил. Очередной пас назад, голкипер Динамо завозился. Фати перехватил на расстоянии нескольких метров и пробил со второй попытки через себя – мимо. Куман уже просто в ярости, так ему хочется побыстрее закрыть игру перед Класико с Реалом.

Ужасный брак от Цыганкова. Не могут киевляне центр поля перейти, хотя эта Барса же отнюдь не столь идеальна, какой ее делают действующие чемпионы Украины. Не хватает характера, здоровой наглости, веры в свои силы – всех тех вещей, которые отличают сенсационный Шериф Вернидуба в ЛЧ. Гармаш и Витиньо меняют Супрягу и Де Пену на 61 минуте. Хуже Влада и Карлоса, пожалуй, трудно сыграть. Ну, вот вам и фактор замен. Гармаш заработал фол, Витиньо взял на себя игру. Шапаренко попытался едва ли не впервые прорваться самостоятельно и создал острый стандарт. Не получилось с ударом, но хотя бы какой-то намек на дух появился.

Лангле врезал плечом Гармашу, который открывался в центр штрафной на прострел с левого фланга. Долго лежал Денис, но французский судья Тюрпен даже не прибегает к услугам VAR. Динамо выросло во владении 35% до 42%. И вот он момент. Цыганков сигнализирует, что Фати играет рукой в штрафной (нечаянно, считают судьи). Виктор наконец-то будто поверил, что может обострить. Обвел соперника и пробил с нескольких метров – второй подряд блок от героического Пике.

Фати отвечает обострением на противоположной части поля. Коутиньо позволяют расстреливать – выше. Игра получила хоть какой-то нерв после выхода Гармаша и Витиньо. Шапаренко, без каких-либо сомнений, лучший у киевлян. Николай пытается завести партнеров на игру вперед. Агуэро меняет Депая на 75 минуте. Тымчик заменил Кендзеру на 79-й. Быстрый выход после действий Сидорчука и Шапаренко, но Витиньо блокируют в штрафной. Караваев и Рамирес вместо Цыганкова и Буяльского на 85 минуте.

Пике выносит после очередного перспективного стандарта Динамо. Барселона уже откровенно думает о Реале. Киев пытается рискнуть, но каталонцы достаточно спокойно подчищают в обороне. Ну, умеют же украинцы страховать друг друга. Есть и намеки на контригру. Почему всего этого не было до перерыва? Очень жаль терять шанс зацепиться за очки с такой Барсой. Шапаренко не решился повторить свой гол Франции. Перевел на лучшую позицию для Караваева, а тот сфолил в нападении.

Most goals scored by defenders in #UCL history:



◉ Gerard Piqué (16)

◉ Roberto Carlos (16)

◎ Sergio Ramos (15)

◎ Iván Helguera (15)

◎ Dani Alves (12)



There's a Clásico feel to that list. ? https://t.co/Cs07WrKAfD — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2021

Барселона довольно натужно набирает первые 3 очка. Динамо опускается на последнее место, но отстает от Бенфики и каталонцев на 3 и 2 балла, что не смертельно. Но кто же будет забивать? У команды Луческу мизерные 0,12 ожидаемого гола. Бущан – третий по количеству передач у Динамо. Достойные подходы были, а в штрафной уже дрожали ноги. Подопечные Кумана наиграли на 2,42 xG. После перерыва имеем фактически равенство. Кроме привоза Бущана, почти ничего не позволили создать испанцам. Насколько же идеально работала подстраховка во втором тайме, настолько бездарно – в первом. Чуть не дотерпели до перерыва. Пике, забивавший Динамо и в прошлом году, повторяет исторический рекорд защитников-бомбардиров в ЛЧ. У Жерара и Роберто Карлоса по 16 голов..