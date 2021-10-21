"Я дуже щасливий від того, що продовжу грати в клубі, який так люблю. Дуже вдячний за можливість, яку мені дають. Грати за Барселону – це те, заради чого я працював всі ці роки, і, слава богу, клуб дає мені можливість продовжувати.

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Тепер мені просто потрібно продовжувати працювати і відновити впевненість на полі. Як і завжди, моя мета – продовжувати вдосконалюватися як гравець, так і як особистість і боротися за всі трофеї", – цитує Фаті Sport.es.

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