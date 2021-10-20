Барселона официально продлила контракт с Фати – еще одна клаусула на миллиард евро
После победы над Динамо фанаты Барселоны получили еще одну роскошную новость.
Нападающий Ансу Фати подписал новый контракт сроком до 30 июня 2027 года, информирует официальный сайт клуба.
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Как и с договором Педри, Барселона прописала астрономическую клаусулу в размере один миллиард евро. Фати пополнил академию "блаугранас" в 2012 году. Воспитанник дебютировал за первую команду в 2019-м, когда ему было всего 16. Пока форвард провел 48 матчей, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.
Напомним, в межсезонье Фати получил футболку с десятым номером, которую ранее носил Лионель Месси.
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