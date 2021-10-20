Нападающий Ансу Фати подписал новый контракт сроком до 30 июня 2027 года, информирует официальный сайт клуба.

Барселона – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Как и с договором Педри, Барселона прописала астрономическую клаусулу в размере один миллиард евро. Фати пополнил академию "блаугранас" в 2012 году. Воспитанник дебютировал за первую команду в 2019-м, когда ему было всего 16. Пока форвард провел 48 матчей, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.

Напомним, в межсезонье Фати получил футболку с десятым номером, которую ранее носил Лионель Месси.

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