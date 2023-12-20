Фартовий автогол у відеоогляді матчу Урава Ред Даймонс – Манчестер Сіті – 0:3
У вівторок, 19 грудня, Манчестер Сіті здолав Ураву Ред Даймонс у півфіналі клубного ЧС (3:0).
Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу
Урава Ред Даймонс – Манчестер Сіті – 0:3
Голи: Хейбротен, 45+1 (автогол), Ковачіч, 52, Бернарду, 59
Манчестер Сіті почав похід за титулом, якого в нього ще немає – у півфіналі клубного чемпіонату світу команда Пепа Гвардіоли впевнено впоралася з японською Урава Ред Даймондс.
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Цей матч став найкращим у футболці "містян" для атакувального півзахисника Нуньєса. Він, хоч і не забив, суттєво вплинув на гру своєї команди попереду. Так, саме після його прострілу наприкінці першого тайму Хейбротен зрізав м'яч у свої ворота.
Після перерви чемпіон Англії та Європи зміцнив свою перевагу, не дозволивши супернику повернутися в гру. Матео Ковачіч довів рахунок до комфортного, Бернарду Сілва – до великого. Попереду на команду Гвардіоли чекає фінал турніру проти Флуміненсе.