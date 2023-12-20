Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу

Урава Ред Даймонс – Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Хейбротен, 45+1 (автогол), Ковачіч, 52, Бернарду, 59

Манчестер Сіті почав похід за титулом, якого в нього ще немає – у півфіналі клубного чемпіонату світу команда Пепа Гвардіоли впевнено впоралася з японською Урава Ред Даймондс.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Клубного ЧС-2023 – команда Гвардіоли влаштувала розгром з автоголом і генієм капітана

Цей матч став найкращим у футболці "містян" для атакувального півзахисника Нуньєса. Він, хоч і не забив, суттєво вплинув на гру своєї команди попереду. Так, саме після його прострілу наприкінці першого тайму Хейбротен зрізав м'яч у свої ворота.

Після перерви чемпіон Англії та Європи зміцнив свою перевагу, не дозволивши супернику повернутися в гру. Матео Ковачіч довів рахунок до комфортного, Бернарду Сілва – до великого. Попереду на команду Гвардіоли чекає фінал турніру проти Флуміненсе.