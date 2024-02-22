На днях Марсель проиграл Бресту (0:1), после чего клуб уволил Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. На его место пришёл Жан-Луи Гассе, который готовит Олимпик к ответному матчу с Шахтёром в рамках плей-офф Лиги Европы.

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"Мы не сделали того, что должны были сделать. Мы должны оставаться едиными и проявлять солидарность в этот сложный период. Тренер попросил нас делать больше, задавать себе вопросы и смотреть на себя в зеркало. Действительно, он уже наш третий тренер в этом сезоне, но именно мы, игроки, должны взять на себя ответственность на поле.

Болельщики ждут, что мы промочим свои футболки, отдадим все силы на поле и доставим им радость. Когда вы приходите на стадион, особенно в Марселе, вы хотите отметить победу. Мы хотим Мы хотим доставить болельщикам радость и сделать их счастливыми", – цитирует Жиго La Provence.

Матч Марсель - Шахтёр состоится в четверг, 22 февраля. Первая встреча завершилась вничью 2:2.

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