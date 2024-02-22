Днями Марсель програв Бресту (0:1), після чого клуб звільнив Дженнаро Гаттузо з посади головного тренера. На його місце прийшов Жан-Луї Гассе, який готує Олімпік до матчу-відповіді з Шахтарем у рамках плей-офф Ліги Європи.

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"Ми не зробили того, що мали зробити. Ми повинні залишатися єдиними і проявляти солідарність у цей складний період. Тренер попросив нас робити більше, ставити собі питання і дивитися на себе в дзеркало. Дійсно, він уже наш третій тренер у цьому сезоні, але саме ми, гравці, маємо взяти на себе відповідальність на полі.

Уболівальники чекають, що ми промочимо свої футболки, віддамо всі сили на полі й доставимо їм радість. Коли ви приходите на стадіон, особливо в Марселі, ви хочете відзначити перемогу. Ми хочемо Ми хочемо доставити вболівальникам радість і зробити їх щасливими", – цитує Жіго La Provence.

Матч Марсель – Шахтар відбудеться в четвер, 22 лютого. Перша зустріч завершилася внічию 2:2.

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