Фанаты Манчестер Юнайтед и Лидса сошлись в драке в центре города перед матчем первого тура АПЛ. Оружием стали стулья и урны. Однако полиция никого пока не арестовала, информирует Daily Mail.

Манчестер Юнайтед официально приобрел Варана

МЮ и Лидс – исторические соперники. Они встречаются в Премьер-лиге с болельщиками впервые с 2004 года. Олд Траффорд на сегодняшнем поединке почти заполнен.