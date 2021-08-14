Фаны МЮ и Лидса устроили жестокую драку в центре Манчестера
15:58 - Читати українською
Английские болельщики слишком возбудились из-за возвращения на стадионы.
завершено
31’ Бруну Фернандеш
52’ Мейсон Гринвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
Люк Айлинг 48’
31’ Бруну Фернандеш
48’ Люк Айлинг
52’ Мейсон Гринвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
Фанаты Манчестер Юнайтед и Лидса сошлись в драке в центре города перед матчем первого тура АПЛ. Оружием стали стулья и урны. Однако полиция никого пока не арестовала, информирует Daily Mail.
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МЮ и Лидс – исторические соперники. Они встречаются в Премьер-лиге с болельщиками впервые с 2004 года. Олд Траффорд на сегодняшнем поединке почти заполнен.
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