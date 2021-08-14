Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Варана на официальном сайте. Рафаэль подписал контракт с английским клубом до лета 2025. Француз выбрал 19 номер.

По информации главного инсайдера английского футбола Дэвида Орнштейна, МЮ заплатил за Варана 34 миллиона фунтов и обязался выплатить Реалу бонусы.

Напомним, Рафаэль выступал за Реал с 2011 года. В прошлом сезоне Ла Лиги Варан провел 31 поединок, в которых отметился двумя голами.

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