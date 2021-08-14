Манчестер Юнайтед официально приобрел Варана
14:52 - Читати українською
Французский центрбек Рафаэль Варан окончательно стал "красным дьяволом".
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Варана на официальном сайте. Рафаэль подписал контракт с английским клубом до лета 2025. Француз выбрал 19 номер.
По информации главного инсайдера английского футбола Дэвида Орнштейна, МЮ заплатил за Варана 34 миллиона фунтов и обязался выплатить Реалу бонусы.
Напомним, Рафаэль выступал за Реал с 2011 года. В прошлом сезоне Ла Лиги Варан провел 31 поединок, в которых отметился двумя голами.
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