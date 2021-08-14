Фани МЮ і Лідса влаштували жорстоку бійку в центрі Манчестера
15:48 - Читать на русском
Англійські вболівальники занадто збудилися через повернення на стадіони.
завершено
31’ Бруну Фернандеш
52’ Мейсон Грінвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
Люк Айлінг 48’
31’ Бруну Фернандеш
48’ Люк Айлінг
52’ Мейсон Грінвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
Фанати Манчестер Юнайтед і Лідса зійшлися в бійці у центрі міста перед матчем першого туру АПЛ. Зброєю стали стільці та урни. Однак поліція нікого поки що не арештувала, інформує Daily Mail.
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МЮ і Лідс – історичні суперники. Вони зустрічаються в Прем'єр-лізі з вболівальниками вперше з 2004 року. Олд Траффорд на сьогоднішньому поєдинку майже заповнений.
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