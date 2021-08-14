Англійські вболівальники занадто збудилися через повернення на стадіони.

Фанати Манчестер Юнайтед і Лідса зійшлися в бійці у центрі міста перед матчем першого туру АПЛ. Зброєю стали стільці та урни. Однак поліція нікого поки що не арештувала, інформує Daily Mail.

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МЮ і Лідс – історичні суперники. Вони зустрічаються в Прем'єр-лізі з вболівальниками вперше з 2004 року. Олд Траффорд на сьогоднішньому поєдинку майже заповнений.