Фаны Челси заплатили по 1000 фунтов за самолет в Баку, но так и не смогли покинуть Великобританию – курьез дня

Некоторые поклонники лондонского Челси не смогут посмотреть финал Лиги Европы вживую.

Болельщики Челси застряли в аэропорту Лутона из-за длительных задержек рейсов в Баку на финал Лиги Европы, информирует Daily Mail.

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Компания Thomas Cook Sport предложила выгодные билеты на 2468-мильную поездку в Баку по цене 979 фунтов стерлингов. Попытка сэкономить закончилась настоящим крахом – любители футбола могут пропустить матч из-за проблем с подготовкой самолета. "У нас нет топлива" – так объяснили задержки представители TCS.

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Напомним, матч между Арсеналом и Челси состоится уже сегодня, 29 мая.