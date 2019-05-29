toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Фаны Челси заплатили по 1000 фунтов за самолет в Баку, но так и не смогли покинуть Великобританию – курьез дня

13:20 35 Читати українською
Фаны Челси заплатили по 1000 фунтов за самолет в Баку, но так и не смогли покинуть Великобританию – курьез дня
Фаны Челси / Reuters

Некоторые поклонники лондонского Челси не смогут посмотреть финал Лиги Европы вживую.

Болельщики Челси застряли в аэропорту Лутона из-за длительных задержек рейсов в Баку на финал Лиги Европы, информирует Daily Mail.

Фанатам Арсенала с футболками Мхитаряна пришлось пообщаться с азербайджанской полицией – видео инцидента

Компания Thomas Cook Sport предложила выгодные билеты на 2468-мильную поездку в Баку по цене 979 фунтов стерлингов. Попытка сэкономить закончилась настоящим крахом – любители футбола могут пропустить матч из-за проблем с подготовкой самолета. "У нас нет топлива" – так объяснили задержки представители TCS.

Челси – Арсенал: два фаната получили повреждения в столкновениях

Напомним, матч между Арсеналом и Челси состоится уже сегодня, 29 мая.

blog_ava
Болельщики Бешикташа поиздевались над девушкой Кариуса – все из-за невыразительной игры голкипера
06:00
460
Теги
Челси Челси Лига Европы футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
15
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук