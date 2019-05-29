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Фани Челсі заплатили по 1000 фунтів за літак до Баку, але так і не змогли покинути Британію – курйоз дня

13:20 834 Читать на русском
Фани Челсі заплатили по 1000 фунтів за літак до Баку, але так і не змогли покинути Британію – курйоз дня
Фани Челсі / Reuters

Деякі прихильники лондонського Челсі не зможуть подивитися фінал Ліги Європи наживо.

Вболівальники Челсі застрягли в аеропорту Лутона через тривалі затримки рейсів до Баку на фінал Ліги Європи, інформує Daily Mail.

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Компанія Thomas Cook Sport запропонувала вигідні квитки на 2 468-мильну поїздку до Баку за ціною 979 фунтів стерлінгів. Спроба зекономити закінчилася справжнім крахом – любителі футболу можуть пропустити матч через проблеми з підготовкою літака. "У нас немає палива" – так пояснили затримки представники TCS.

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Нагадаємо, матч між Арсеналом та Челсі відбудеться вже сьогодні, 29 травня.

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