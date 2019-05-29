Фани Челсі заплатили по 1000 фунтів за літак до Баку, але так і не змогли покинути Британію – курйоз дня

Деякі прихильники лондонського Челсі не зможуть подивитися фінал Ліги Європи наживо.

Вболівальники Челсі застрягли в аеропорту Лутона через тривалі затримки рейсів до Баку на фінал Ліги Європи, інформує Daily Mail.

Фанатам Арсенала з футболками Мхітаряна довелося поспілкуватися з азербайджанською поліцією – відео інциденту

Компанія Thomas Cook Sport запропонувала вигідні квитки на 2 468-мильну поїздку до Баку за ціною 979 фунтів стерлінгів. Спроба зекономити закінчилася справжнім крахом – любителі футболу можуть пропустити матч через проблеми з підготовкою літака. "У нас немає палива" – так пояснили затримки представники TCS.

Челсі – Арсенал: два фанати отримали пошкодження у сутичках

Нагадаємо, матч між Арсеналом та Челсі відбудеться вже сьогодні, 29 травня.