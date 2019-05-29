Челси – Арсенал: фанаты команд устроили драку накануне финала Лиги Европы – есть пострадавшие

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Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SERИспания — 01:15 304
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Скандал с договорными матчами в Испании: под подозрение попал поединок, который решил судьбу путевки в Лигу чемпионовИспания — 28 май 440
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