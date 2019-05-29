Челси – Арсенал: фанаты команд устроили драку накануне финала Лиги Европы – есть пострадавшие

В результате стычки фанатов Челси и Арсенала в Баку есть двое пострадавших.

Двое болельщиков получили ранения в столкновениях между сторонниками Челси и Арсенала в Баку, передает Haqqin.az.

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Отмечается, что один из фанов попал в госпиталь с разбитой головой, а другому разбили лицо, однако лечили на месте событий.

Добавим, что финал Лиги Европы Челси – Арсенал состоится сегодня, начало матча в 22:00.

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