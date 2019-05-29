Фанатам Арсенала с футболками Мхитаряна пришлось пообщаться с азербайджанской полицией – видео инцидента

Перед финальным матчем Лиги Европы персональные поклонники Генриха Мхитаряна решили прогуляться по улицам Баку.

Местным полицейским не понравились майки болельщиков с фамилией армянского футболиста.

Игрокам Аренала запретили поддержать Мхитаряна перед финалом Лиги Европы – известна причина

Правоохранители остановили двух фанатов лондонского Арсенала, которые просто шли по улице столицы Азербайджана и не делали ничего провокационного. Полицейские не решились задерживать гостей, но обратили внимание на их футболки и провели профилактическую беседу.

"Мхитарян сам виноват в том, что пропустит финал", – министр молодежи и спорта Азербайджана

Напомним, сам Мхитарян вынужден пропустить финальный матч из-за политического напряжения между Арменией и Азербайджаном.