У Сауля не клеится в Англии. Каждый выход на поле заканчивается разочарованием. Испанец проваливается от матча к матчу. Вчера он вышел на замену против Эвертона и снова стал антигероем. Сауль не сумел перехватить голевую передачу со стандарта, а затем чуть не привез пенальти.

Чудеса голкипера сборной Англии в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 1:1

Болельщиков Челси накрыла новая волна возмущения. Они залетели в Instagram футболиста и под последним постом (где Ньигес поздравил друга с днем ​​рождения) начали его оскорблять. "Убирайся из клуба", "надеюсь, ты скоро умрешь", "свинья", "убирайся, хлам".

Сауль летом перешел в Челси из Атлетико на правах аренды. В Мадриде он был одним из лидеров команды, но перенести свой уровень в АПЛ не может.