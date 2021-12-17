У Сауля не клеїться в Англії. Кожен його вихід на поле завершується розчаруванням. Іспанець провалюється від матчу до матчу. Вчора він вийшов на заміну проти Евертона і знову став антигероєм. Сауль не зумів перехопити гольову передачу зі стандарту, а потім ледь не привіз пенальті.

Дива голкіпера збірної Англії у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 1:1

Вболівальників Челсі накрила нова хвиля обурення. Вони залетіли в Instagram футболіста та під останнім постом (де Ньїгес привітав друга з днем народження) почали його ображати. "Забирайся з клубу", "сподіваюся, ти скоро помреш", "свиня", "забирайся, непотріб".

Сауль влітку перейшов у Челсі з Атлетіко на правах оренди. В Мадриді він був одним з лідерів команди, але перенести свій рівень в АПЛ не може.