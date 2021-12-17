Лондонцы расписали ничью с ливерпульцами в поединке 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Челси Эвертон на Футбол 24.

Челси имел грандиозное преимущество, нанес в пять раз больше ударов и создал 6 явных голевых моментов. Однако Эвертон выстоял на Стамфорд Бридж. На гол Маунта "ириски" ответили результативным стандартом.

Челси не дожал Эвертон и отстал от лидера АПЛ – героический Пикфорд и невезение Тухеля

Можно говорить о мини-кризисе в команде Тухеля, а можно отдать должное голкиперу сборной Англии. Джордан Пикфорд спас Эвертон 9 сейвами. Хозяева наиграли минимум на три гола, но пробили Пикфорда только раз.

После очередной потери очков Челси проигрывает лидеру АПЛ уже 4 пункта, а через две недели поединки с Ливерпулем и Манчестер Сити.