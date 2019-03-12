Фану Бирмингема запрещено посещать матчи в течение 10 лет за атаку на игрока Астон Виллы Грилиша

Болельщик Пол Митчелл получил двойное наказание за нападение на полузащитника Джека Грилиша во время дерби Бирмингем – Астон Вилла.

Фанат Бирмингем Сити, который атаковал Джека Грилиша во время матча, был осужден на 14 недель и получил запрет на посещение матчей в течение 10 лет. 27-летний Митчелл также уплатить штраф в размере 350 фунтов стерлингов, сообщает Goal.com.

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Интересно, что через несколько часов после этого инцидента, похожая ситуация произошла в матче Арсенал – Манчестер Юнайтед, когда болельщик выбежал на поле и начал праздновать гол Обамеянга вместе с игроками Арсенала и толкнул Смоллинга.



"Выход на поле является не только правонарушением и может караться запретом на посещение матчей или уголовными обвинениями, но и ставит под угрозу безопасность игроков.

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Мы будем сотрудничать с клубами, лигами и полицией, чтобы обсудить, что коллективно нужно сделать для защиты игроков и чиновников на поле ", – говорится в заявлении Футбольной Ассоциации.