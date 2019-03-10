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Болельщик выбежал на поле и ударом в голову уложил на газон игрока Астон Виллы Грилиша – шокирующее видео

14:54 196 Читати українською
Болельщик выбежал на поле и ударом в голову уложил на газон игрока Астон Виллы Грилиша – шокирующее видео
Джек Грилиш / Соцсети

Хавбеку Астон Виллы Джеку Грилишу досталось от фаната в матче Чемпионшипа.

Бирмингем принимает Астон Виллу в 36 туре Чемпионшипа. Во время поединка на поле прорвался болельщик хозяев и нанес удар кулаком в голову хавбека "львов" Джека Грилиша.

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Футболист от удара упал на землю и приходил в себя несколько секунд. Мужчину сразу задержали стюарды, а также подбежали партнеры Грилиша, чтобы разобраться с обидчиком.

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Заметим, что матч Бирмингем – Астон Вилла является принципиальным противостоянием, ведь обе команды базируются в Бирмингеме.

Теги
Англия Видеоновости Бирмингем Бирмингем Астон Вилла Астон Вилла Чемпионшип
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