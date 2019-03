Болельщик выбежал на поле и ударом в голову уложил на газон игрока Астон Виллы Грилиша – шокирующее видео

Хавбеку Астон Виллы Джеку Грилишу досталось от фаната в матче Чемпионшипа.

Бирмингем принимает Астон Виллу в 36 туре Чемпионшипа. Во время поединка на поле прорвался болельщик хозяев и нанес удар кулаком в голову хавбека "львов" Джека Грилиша.

Футболист от удара упал на землю и приходил в себя несколько секунд. Мужчину сразу задержали стюарды, а также подбежали партнеры Грилиша, чтобы разобраться с обидчиком.

Заметим, что матч Бирмингем – Астон Вилла является принципиальным противостоянием, ведь обе команды базируются в Бирмингеме.

Birmingham fan ran onto the pitch and punched Jack Grealish ?? pic.twitter.com/MP7MwM2P3m

Shocking scenes in the #SecondCityDerby as a fan storms onto the field and punches Jack Grealish. pic.twitter.com/nMO1eHO7jO