Фану Бірмінгема заборонено відвідувати матчі впродовж 10 років за атаку на гравця Астон Вілли Гріліша

Вболівальник Пол Мітчелл отримав подвійне покарання за напад на півзахисника Джека Гріліша під час дербі Бірмінгем – Астон Вілла.

Фанат Бірмінгем Сіті, який атакував Джека Гріліша під час матчу, був засуджений на 14 тижнів та отримав заборону на відвідування матчів впродовж 10 років. 27-річний Мітчелл також має сплатити штраф у розмірі 350 фунтів стерлінгів, повідомляє Goal.com.

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Цікаво, що через кілька годин після цього інциденту, схожа ситуація сталась у матчі Арсенал – Манчестер Юнайтед, коли вболівальник вибіг на поле і почав святкувати гол Обамеянга разом з гравцями Арсенала та штовхнув Смоллінга.

"Вихід на поле є не тільки правопорушенням і може каратись забороною на відвідування матчів або кримінальними звинуваченнями, але й ставить під ризик безпеку гравців.

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Ми будемо співпрацювати з клубами, лігами та поліцією, щоб обговорити, що колективно потрібно зробити для захисту гравців і чиновників на полі", – йдеться в заяві Футбольної Асоціації.