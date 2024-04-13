"Горожане" после огненной игры с Реалом (3:3) в Лиге чемпионов устроили шоу в матче с Лутоном. Команда Пепа Гвардиола забила пять мячей. Ковачич и Йошко Гвардиол в очередной раз продемонстрировали силу своих дальних ударов. А также по голу записали в свой актив Холанд и Доку.

Манчестер Сити поднялся на вершину АПЛ, Ярмолюк удачно вышел на замену в победном матче, Де Дзерби снова потерял очки

Манчестер Сити возглавил турнирную таблицу АПЛ с 73 баллами. Ливерпуль и Арсенал имеют по 71 очку, но в этом туре обе команды еще не играли. Лутон находится на 18 месте с 25 пунктами.