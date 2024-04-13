Фантастичные голи Ковачича и Гвардиола в видеообзоре матча Манчестер Сити – Лутон – 5:1
21:13 - Читати українською
Манчестер Сити разгромил Лутон (5:1) в 33 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
64’ Матео Ковачич
76’ Эрлинг Холанд
87’ Жереми Доку
90+3’ Йошко Гвардиол
Росс Баркли 81’
64’ Матео Ковачич
76’ Эрлинг Холанд
81’ Росс Баркли
87’ Жереми Доку
90+3’ Йошко Гвардиол
"Горожане" после огненной игры с Реалом (3:3) в Лиге чемпионов устроили шоу в матче с Лутоном. Команда Пепа Гвардиола забила пять мячей. Ковачич и Йошко Гвардиол в очередной раз продемонстрировали силу своих дальних ударов. А также по голу записали в свой актив Холанд и Доку.
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Манчестер Сити возглавил турнирную таблицу АПЛ с 73 баллами. Ливерпуль и Арсенал имеют по 71 очку, но в этом туре обе команды еще не играли. Лутон находится на 18 месте с 25 пунктами.
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