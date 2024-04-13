"Містяни" після вогняної гри з Реалом (3:3) у Лізі чемпіонів влаштували шоу у матчі з Лутоном. Команда Пепа Гвардіола забила п'ять м'ячів. Ковачіч та Йошко Гвардіол вкотре продемонстрували силу своїх дальніх ударів. А також по голу записали у свій актив Холанд та Доку.

Манчестер Сіті піднявся на вершину АПЛ, Ярмолюк вдало вийшов на заміну в переможному матчі, Де Дзербі знову втратив очки

Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю АПЛ з 73 балами. Ліверпуль та Арсенал мають по 71 очку, але в цьому турі обидві команди ще не грали. Лутон перебуває на 18 місці з 25 пунктами.