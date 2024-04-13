Фантастичні голи Ковачіча та Гвардіола у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Лутон – 5:1
21:13 - Читать на русском
Манчестер Сіті розгромив Лутон (5:1) у 33 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
64’ Матео Ковачіч
76’ Ерлінг Холанд
87’ Жеремі Доку
90+3’ Йошко Гвардіол
Рос Барклі 81’
64’ Матео Ковачіч
76’ Ерлінг Холанд
81’ Рос Барклі
87’ Жеремі Доку
90+3’ Йошко Гвардіол
"Містяни" після вогняної гри з Реалом (3:3) у Лізі чемпіонів влаштували шоу у матчі з Лутоном. Команда Пепа Гвардіола забила п'ять м'ячів. Ковачіч та Йошко Гвардіол вкотре продемонстрували силу своїх дальніх ударів. А також по голу записали у свій актив Холанд та Доку.
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Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю АПЛ з 73 балами. Ліверпуль та Арсенал мають по 71 очку, але в цьому турі обидві команди ще не грали. Лутон перебуває на 18 місці з 25 пунктами.
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