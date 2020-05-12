Фантастический выстрел Исмаили в ворота Волыни – ретро дня от Шахтера

Пандемия коронавируса не позволяет играть в футбол, зато заставляет покопаться в прошлом и еще раз насладиться голами, которые навсегда вошли в историю.

Донецкий Шахтер на своей странице в социальной сети Твиттер решил вспомнить невероятный гол бразильского защитника "горняков" Исмаили в ворота Волыни.

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В сезоне 2015/16 луцкая команда на выезде крупно уступила "оранжево-черным" со счетом 0:4. Второй гол в матче фантастическим выстрелом забил именно наш герой. Полузащитник лучан Вячеслав Шарпар хотел вынести мяч подальше, но попал в грудь набегающему Исмаили. Крайний защитник мгновенно сориентировался и мощно пробил мимо голкипера Волыни Богдана Шуста.

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