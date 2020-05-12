toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

Фантастичний постріл Ісмаїлі у ворота Волині – ретро дня від Шахтаря

14:10 238 Читать на русском
Фантастичний постріл Ісмаїлі у ворота Волині – ретро дня від Шахтаря
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Пандемія коронавірусу не дозволяє грати у футбол, натомість змушує покопирсатися у минулому і вкотре насолодитися голами, які назавжди увійшли в історію.

Донецький Шахтар на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер вирішив пригадати неймовірний гол бразильського захисника "гірників" Ісмаїлі у ворота Волині.

Кривцов оцінив перспективи Шахтаря з Вольфсбургом у зв'язку з відновленням Бундесліги

У сезоні 2015/16 луцька команда на виїзді розгромно поступилась "помаранчево-чорним" з рахунком 0:4. Другий гол у матчі фантастичним пострілом забив саме наш герой. Півзахисник лучан В'ячеслав Шарпар хотів винести м'яч подалі, але влучив у груди набігаючому Ісмаїлі. Крайній захисник миттєво зорієнтувався і потужно пробив повз голкіпера Волині Богдана Шуста.

"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ

blog_ava
Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця
08:00
4418
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Волинь Волинь Богдан Шуст Богдан Шуст В'ячеслав Шарпар В'ячеслав Шарпар Ісмаїлі Ісмаїлі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
36
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук