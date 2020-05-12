Фантастичний постріл Ісмаїлі у ворота Волині – ретро дня від Шахтаря

Пандемія коронавірусу не дозволяє грати у футбол, натомість змушує покопирсатися у минулому і вкотре насолодитися голами, які назавжди увійшли в історію.

Донецький Шахтар на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер вирішив пригадати неймовірний гол бразильського захисника "гірників" Ісмаїлі у ворота Волині.

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У сезоні 2015/16 луцька команда на виїзді розгромно поступилась "помаранчево-чорним" з рахунком 0:4. Другий гол у матчі фантастичним пострілом забив саме наш герой. Півзахисник лучан В'ячеслав Шарпар хотів винести м'яч подалі, але влучив у груди набігаючому Ісмаїлі. Крайній захисник миттєво зорієнтувався і потужно пробив повз голкіпера Волині Богдана Шуста.

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