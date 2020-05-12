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Кривцов оценил перспективы Шахтера с Вольфсбургом в связи с восстановлением Бундеслиги

09:44 39 Читати українською
Кривцов оценил перспективы Шахтера с Вольфсбургом в связи с восстановлением Бундеслиги
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник "горняков" Сергей Кривцов поделился мыслями относительно рестарта сезона УПЛ.

"Думаю, 2-3 недели будет вполне достаточно, чтобы набрать форму. Мы не находились в полноценном отпуске, индивидуально тренировались, поддерживали свою форму. Отдыха как такового у нас не было.

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Первое время у нас будут не полноценные занятия. Пройдем полный медосмотр, сдадим тесты – от этого зависит формат наших тренировок. Пока конкретики никакой нет. Будем ждать результаты анализов, тогда и составим график.

То, что Бундеслига будет возобновлена ​​раньше, чем УПЛ – большое преимущество Вольфсбурга. Однако, мы привыкли к этому: у них чемпионат идет в полном разгаре, когда у нас зимние сборы. Для нас это не первый раз, главное – ответственно и правильно подготовиться к этим матчам", – сказал Кривцов в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер на выезде одолел немецкий клуб со счетом 2:1.

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Теги
Шахтер Шахтер УПЛ Сергей Кривцов Сергей Кривцов Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Лига Европы 2019/20
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