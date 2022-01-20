Тоттенхэм вырвал победу над Лестером в 17-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Дакка забил первым, но Кейн сравнял ситуацию на табло бильярдным ударом еще в первом тайме. На 76-й минуте Мэддисон снова вывел "лис" вперед.

Тоттенхэм вырвал драматическую победу над Лестером благодаря дублю Бергвейна на последних секундах.