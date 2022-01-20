Фантастический камбэк последних минут в видеообзоре матча Лестер – Тоттенхэм – 2:3
08:28 - Читати українською
Тоттенхэм вырвал победу над Лестером в 17-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
24’ Пэтсон Дака
76’ Джеймс Мэддисон
Харри Кейн 38’
Стевен Бергвейн 90+5’
Стевен Бергвейн 90+7’
24’ Пэтсон Дака
38’ Харри Кейн
76’ Джеймс Мэддисон
90+5’ Стевен Бергвейн
90+7’ Стевен Бергвейн
Дакка забил первым, но Кейн сравнял ситуацию на табло бильярдным ударом еще в первом тайме. На 76-й минуте Мэддисон снова вывел "лис" вперед.
Тоттенхэм вырвал драматическую победу над Лестером благодаря дублю Бергвейна на последних секундах.
Но Тоттенхэм не сдавался. На 90+5 и 90+7 минутах Бергвейн двумя ударами оформил фантастический камбэк и "шпоры" праздновали победу. Команда Антонио Конте поднялась на 5 строчку, набрав 36 пунктов, а подопечные Брендана Роджерса остались десятыми с 25 очками.
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