Фантастический камбэк Интера в видеообзоре матча против Торино – 4:2
19:22 - Читати українською
Интер одержал очень тяжелую победу над Торино. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
64’ Алексис Санчес
67’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
90’ Лаутаро Мартинес
Симоне Дзадза 45+2’
45+2’ Симоне Дзадза
64’ Алексис Санчес
67’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
90’ Лаутаро Мартинес
Миланский клуб был близок к провалу в матче против Торино. На 62-й минуте команда Антонио Конте уступала в два мяча, но сумела перевернуть матч.
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Наиболее заметную роль сыграл Ромелу Лукаку. Бельгиец дважды забил сам, а также отдал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса. Интер набрал 15 очков и по крайней мере временно поднялся на 5 место в турнирной таблице Серии А.
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