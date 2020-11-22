Интер одержал очень тяжелую победу над Торино. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Миланский клуб был близок к провалу в матче против Торино. На 62-й минуте команда Антонио Конте уступала в два мяча, но сумела перевернуть матч.

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Наиболее заметную роль сыграл Ромелу Лукаку. Бельгиец дважды забил сам, а также отдал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса. Интер набрал 15 очков и по крайней мере временно поднялся на 5 место в турнирной таблице Серии А.