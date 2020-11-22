Фантастичний камбек Інтера у відеоогляді матчу проти Торіно – 4:2
19:21 - Читать на русском
Інтер здобув дуже важку перемогу над Торіно. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
64’ Алексіс Санчес
67’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
90’ Лаутаро Мартінес
Сімоне Дзадза 45+2’
45+2’ Сімоне Дзадза
64’ Алексіс Санчес
67’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
90’ Лаутаро Мартінес
Міланський клуб був близьким до провалу в матчі проти Торіно. На 62-й хвилині команда Антоніо Конте поступалася у два м'ячі, але зуміла перевернути матч.
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Найпомітнішу роль відіграв Ромелу Лукаку. Бельгієць двічі забив сам, а також віддав гольову передачу на Лаутаро Мартінеса. Інтер набрав 15 очок та принаймні тимчасово піднявся на 5 місце в турнірній таблиці Серії А.
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