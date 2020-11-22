Інтер здобув дуже важку перемогу над Торіно. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Міланський клуб був близьким до провалу в матчі проти Торіно. На 62-й хвилині команда Антоніо Конте поступалася у два м'ячі, але зуміла перевернути матч.

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Найпомітнішу роль відіграв Ромелу Лукаку. Бельгієць двічі забив сам, а також віддав гольову передачу на Лаутаро Мартінеса. Інтер набрав 15 очок та принаймні тимчасово піднявся на 5 місце в турнірній таблиці Серії А.