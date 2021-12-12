Колос в волевом стиле обыграл Минай в матче 18-го тура УПЛ, забив оба мяча в течение 2 минут. Смотрите обзор поединка Колос – Минай на Футбол 24.

Минай открыл счет на 11 минуте – Вишневский точно пробил после передачи Месхи. Закарпатцы выглядели острее почти всю встречу, однако последние минуты стали шокирующими для них. Милько на 88-й минуте реализовал пенальти, а уже через минуту Черноморец принес победу для Колоса.

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Таким образом, ковалёвцы набрали 24 очка и поднялись на 8 место, а Минай с 10 пунктами остался пятнадцатым.

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