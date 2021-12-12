Колос на последних минутах не просто спасся от поражения, но и вырвал победу. Правда, праздновать ковалевцам пришлось в романтической атмосфере.

Колос эпично вырвал победу над Минаем – два гола за 2 минуты решили судьбу встречи

Дело в том, что сразу с финальным свистком на стадионе пропало освещение. Оказалось, что выключилась одна из башен. Правда, "сумерки" на арене продержались недолго. Буквально секунд десять понадобилось работникам, чтобы восстановить освещение.

К слову, Колос к концу года набрал 13 очков в пяти матчах. Теперь в активе ковалевцев 24 пункта и восьмая позиция в турнирной таблице. Минай остался предпоследним.