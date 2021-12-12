На стадионе Колоса сразу после финального свистка пропало освещение – курьез дня в УПЛ
21:58 - Читати українською
Последний матч календарного года в чемпионате Украины завершился курьезом.
88’ Вадим Милько
Олег Вишневский 11’
11’ Олег Вишневский
88’ Вадим Милько
Колос на последних минутах не просто спасся от поражения, но и вырвал победу. Правда, праздновать ковалевцам пришлось в романтической атмосфере.
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Дело в том, что сразу с финальным свистком на стадионе пропало освещение. Оказалось, что выключилась одна из башен. Правда, "сумерки" на арене продержались недолго. Буквально секунд десять понадобилось работникам, чтобы восстановить освещение.
К слову, Колос к концу года набрал 13 очков в пяти матчах. Теперь в активе ковалевцев 24 пункта и восьмая позиция в турнирной таблице. Минай остался предпоследним.
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