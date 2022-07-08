Фантастический гол в матче Копа Либертадорес – безумная бисиклета одноклубника экс-звезды Динамо
Палмейрас разбил парагвайский Серро Портеньо (5:0) в ответном матче 1/8 финала Копа Либертадорес.
Героем встречи стал нападающий Рони, вышедший на замену в первом тайме из-за травмы одноклубника. Почти сразу Палмейрас повел в счете благодаря автоголу соперника, а во втором тайме 27-летний Рони устроил настоящий бенефис, оформив дубль и ассист.
Филиппов пофеерил в квалификации Лиги конференций – гол+пас украинца сделали весомую заявку на проход Риги
Последний гол нападающего, забитый на 83-й минуте, получился роскошным. Одноклубник экс-динамовца Дуду эффектным ударом в падении поразил дальний угол ворот, доведя фанатов на стадионе до экстаза. Схватился за голову даже его тренер.
5:0 – Палмейрас после победы в первой игре подтвердил свой класс и в ответном матче. Подопечные Абеля Феррейры вышли в четвертьфинал Копа Либертадорес и сыграют против Атлетико Минейро.
Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?