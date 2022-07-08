Героем встречи стал нападающий Рони, вышедший на замену в первом тайме из-за травмы одноклубника. Почти сразу Палмейрас повел в счете благодаря автоголу соперника, а во втором тайме 27-летний Рони устроил настоящий бенефис, оформив дубль и ассист.

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Последний гол нападающего, забитый на 83-й минуте, получился роскошным. Одноклубник экс-динамовца Дуду эффектным ударом в падении поразил дальний угол ворот, доведя фанатов на стадионе до экстаза. Схватился за голову даже его тренер.

5:0 – Палмейрас после победы в первой игре подтвердил свой класс и в ответном матче. Подопечные Абеля Феррейры вышли в четвертьфинал Копа Либертадорес и сыграют против Атлетико Минейро.

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Todos vibraram com o gol ANTOLÓGICO de ontem, né?



Agora o Ronybikeson mandou o desafio para a #FamíliaPalmeiras! Poste uma versão da sua narração do gol com a hashtag #BikeDoRony e as melhores serão exibidas para o nosso camisa 10. BORA? ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/rFcuPWLEx6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 7, 2022