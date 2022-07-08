Фантастичний гол у матчі Копа Лібертадорес – божевільна бісіклета одноклубника екс-зірки Динамо
Палмейрас розбив парагвайський Серро Портеньо (5:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Копа Лібертадорес.
Героєм зустрічі став нападник Роні, який вийшов на заміну в першому таймі через травму одноклубника. Майже одразу Палмейрас повів у рахунку завдяки автоголу суперника, а в другому таймі 27-річний Роні влаштував справжній бенефіс, оформивши дубль і асист.
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Останній гол нападника, забитий на 83-й хвилині, вийшов розкішним. Одноклубник екс-динамівця Дуду ефектним ударом у падінні вразив дальній кут воріт, довівши фанатів на стадіоні до екстазу. Схопився за голову навіть його тренер.
5:0 – Палмейрас після перемоги в першій грі підтвердив свій клас і в матчі-відповіді. Підопічні Абеля Феррейри вийшли у чвертьфінал Копа Лібертадорес і зіграють проти Атлетіко Мінейро.
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