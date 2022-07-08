Героєм зустрічі став нападник Роні, який вийшов на заміну в першому таймі через травму одноклубника. Майже одразу Палмейрас повів у рахунку завдяки автоголу суперника, а в другому таймі 27-річний Роні влаштував справжній бенефіс, оформивши дубль і асист.

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Останній гол нападника, забитий на 83-й хвилині, вийшов розкішним. Одноклубник екс-динамівця Дуду ефектним ударом у падінні вразив дальній кут воріт, довівши фанатів на стадіоні до екстазу. Схопився за голову навіть його тренер.

5:0 – Палмейрас після перемоги в першій грі підтвердив свій клас і в матчі-відповіді. Підопічні Абеля Феррейри вийшли у чвертьфінал Копа Лібертадорес і зіграють проти Атлетіко Мінейро.

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Todos vibraram com o gol ANTOLÓGICO de ontem, né?



Agora o Ronybikeson mandou o desafio para a #FamíliaPalmeiras! Poste uma versão da sua narração do gol com a hashtag #BikeDoRony e as melhores serão exibidas para o nosso camisa 10. BORA? ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/rFcuPWLEx6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 7, 2022